Icardi, il punto sul rapporto con il Psg

Fra l'argentino e il club francese è ormai finita. Il Galatasaray vuole tenerlo, ma lui intende tornare in Italia.

21-02-2023 20:33

Il futuro di Mauro Icardi è ancora in bilico, ma la sua storia con il Paris Saint-Germain sembra arrivata al capolinea. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, l’attaccante argentino considera ormai finita la sua esperienza nel club francese, come riportato dal quotidiano turco Fanatik. Intanto, il Galatasaray vuole provare a prolungare la permanenza dello stesso Icardi.

Il club turco, in cui è infatti approdato nella scorsa estate l’attaccante argentino, sta già lavorando per tenere il giocatore anche l’anno prossimo. Però Icardi, ex Sampdoria e Inter, ha tutte le intenzioni di tornare in Italia e di disputare il campionato di Serie A.