Icardi, in arrivo la prima offerta della Juventus

La rottura definitiva tra Mauro Icardi e l’Inter, sancita dalla partenza dell’attaccante argentino dal ritiro di Lugano, favorisce la Juventus che da tempo è in agguato in attesa di assicurarsi il due volte capocannoniere della serie A a prezzo scontatissimo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Agnelli e Paratici, ultimata l’operazione De Ligt, in arrivo a Torino per 70 milioni di euro, intendono fare ai nerazzurri un’offerta non superiore ai 40 milioni di euro, in quanto ritengono che il numero 9 sia solo un problema di cui il Biscione vuole disfarsi al più presto. Marotta, però, per cedere vuole almeno 60 milioni, per fare cassa e andare all’assalto di Lukaku: le due parti si siederanno a un tavolo a trattare nei prossimi giorni.

I contatti sull’asse Milano-Torino ci sarebbero già stati, altri andranno in scena nelle prossime settimane, anche tra Wanda Nara e gli uomini di mercato bianconeri per trovare l’intesa sul contratto. Prima di ultimare l’operazione, Paratici deve sfoltire l’attacco a disposizione di Sarri e trovare una sistemazione a Mandzukic, Higuain e Kean: la punta azzurra potrebbe anzi essere inserita nella trattativa per il trasferimento di Maurito nei campioni d’Italia.

Intanto, sempre secondo ‘Repubblica’, Icardi avrebbe deciso di affiancare un altro agente alla moglie Wanda Nara, con l’obiettivo di districare la matassa e definire il suo futuro nella maniera migliore per tutti.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 14:14