28-03-2022 09:17

Tra poche ore, probabilmente, sapremo se Roberto Mancini sarà ancora il ct della nazionale italiana o meno. Improbabile che nella conferenza di vigilia della “inutile” amichevole di domani sera contro la Turchia – che pure ha determinato non poche polemiche – il tecnico non riveli la sua intenzione. Segnali perché possa rimanere ce ne sono, ma l’idea di un addio non è per niente da escludere. Sulle sue tracce ci sarebbero già Newcastle e Manchester United e la delusione per aver fallito l’appuntamento col Mondiale è ancora fortissima.

Per Jacopo Volpi la figura nuova in Figc potrebbe essere Buffon

I nomi dei suoi eventuali successori stanno girando e sull’onda del toto-ct (e toto-assistenti) dice la sua anche Jacopo Volpi. Il conduttore della Domenica sportiva lancia il sondaggio e dice: “Se va via Mancini va via anche Vialli, che ha svolto bene il ruolo di padre di questi ragazzi, potrebbe essere Gigi Buffon l’uomo giusto per cercare di fare da trait d’union tra tutti le varie componenti, nazionale, mondo del calcio, la squadra e tutte le altre cose?”.

I tifosi azzurri contrari all’idea Buffon in Nazionale

Arrivano centinaia di reazioni e quasi tutte contrarie sui social: “Quasi quasi chiamerei Rivera, Mazzola, Collovati, Pirlo così tanto perché i nomi portano ai risultati” o anche: “Assolutamente no!!!!” e poi: “Ci vuole un uomo di carisma e di polso che possa mandare a quel paese chi merita anche se ha un nome pesante. Finiamola di assecondare questa gente qui piena di soldi ma che non ha voglia di sacrificarsi. Sarebbe l’ideale uno stile Capello ma più giovane”.

C’è chi scrive: “Siamo pazzi!!!! Buffon non sarebbe in grado di fare nulla se non il peggio del peggio” e poi: “Serve un allenatore esperto non una figura di facciata!!” e ancora: “Dopo la Macedonia arrivano i fruttini”.

Buffon è ancora un calciatore del Parma fino al 2024

C’è chi è scettico: “Cosa capisce Buffon di gestione di tattiche di conoscenza delle capacità tecniche dei giocatori? Ha 40 anni e non vuole lasciare perchè affetto dalla sindrome di Peter Pan” e infine un tifoso del Parma ricorda un piccolo particolare: “Buffon fa ancora il calciatore”. Solo pochi mesi fa infatti il portiere ha rinnovato il contratto fino al 2024.

