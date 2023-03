Igor: "Voglio giocare sempre di più"

Il difensore della Fiorentina: "Siamo riusciti a ritrovarci a questo punto della stagione".

22-03-2023 22:14

Il difensore della Fiorentina Igor a Lance.br ha parlato del suo momento in viola: “La sensazione è quella di aver realizzato un sogno, quello di giocare ad alto livello in una squadra come la Fiorentina, e di poter dimostrare a me stesso che ho la capacità e le qualità per vestire questa maglia. L’obiettivo è quello di giocare sempre di più, essere sempre in campo. Tutto è legato al lavoro, alla voglia di migliorarsi, di evolversi e stare anche sempre bene da un punto di vista fisico”.

La Fiorentina è in un periodo felice: “Siamo riusciti a ritrovarci a questo punto della stagione con questi obiettivi perché abbiamo giocato grandi partite ottenendo grandi risultati. Visto che siamo arrivati fino a questo punto è giusto sognare e lo facciamo tutti”.