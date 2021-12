Il Barcellona su Morata: contratto di 18 mesi, c'è il 'sì' del giocatore

31-12-2021 10:46

Alvaro Morata si riscopre, quasi a sorpresa, tra i protagonisti della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante iberico, che nel settembre 2020 ha fatto ritorno alla Juventus trasferendosi dall’Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto, è infatti finito nel mirino del Barcellona.

Il club blaugrana ha individuato proprio nel 9 bianconero il profilo giusto per rafforzare il reparto offensivo, ricevendo già il benestare del tecnico Xavi.

In attesa di vedere come si evolverà la situazione, c’è già una certezza: da parte di Morata c’è il ’sì’ totale per un potenziale trasferimento.

Al centravanti sono infatti stati garantiti almeno 18 mesi di contratto, il che si traduce in una prospettiva futura importante soprattutto in considerazione del fatto che la Juventus non è intenzionata ad investire i 35 milioni necessari per il suo riscatto e che, quindi, la sua avventura in bianconero è destinata a concludersi a giugno.

Il Barcellona, pur di arrivare al giocatore, ha messo sul tavolo il prestito di Memphis Depay, profilo che però non convince la Juventus. Ci sono infatti dei dubbi legati alle condizioni fisiche del giocatore, ma anche a problemi di natura tattica visto che i bianconeri per sostituire Morata vorrebbero una prima punta di ruolo.

L’attaccante verrà quindi liberato solo nel caso in cui venisse trovata un’alternativa importante.

A ciò va ovviamente aggiunto che, affinché l’operazione vada in porto, si dovrà per forza fare i conti con la volontà dell’ Atletico Madrid, che senza il cui assenso totale non si potrà arrivare ad un’eventuale fumata bianca.

OMNISPORT