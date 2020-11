Il Benevento rovina il ritorno di Prandelli, Fiorentina ko

Il Benevento di Inzaghi ottiene una storica vittoria sul campo di una Fiorentina ancora troppo brutta per essere vera. Decisiva ad inizio ripresa la rete di Improta, che sfrutta un errore in disimpegno di Biraghi e regala tre punti d’oro alla formazione campana.

Un primo tempo del tutto bloccato al Franchi con ritmo bassissimo e squadre fin troppo prudenti. Il primo pericolo per la porta ospite arriva sulla punizione tagliata di Biraghi in avvio, che non crea però troppi pericoli a Montipo.

I padroni di casa faticano terribilmente nel trovare spazi utili in area avversaria: il prolungato e sterile possesso palla degli uomini di Prandelli non riesce mai a scalfire le linee strette impostate da Inzaghi. Non arrivano i lampi di genio di Ribery, che deve anche lasciare il campo poco prima dell’intervallo a causa dell’ennesimo infortunio.

A inizio ripresa l’errore di Biraghi spiana la strada al vantaggio ospite sull’asse Insigne-Improta: il destro di prima dal limite si insacca proprio nell’angolino basso e non c’è nulla da fare per Dragowski. La Fiorentina continua a fare ancora fatica e il Benevento prende fiducia: il portiere viola è chiamato a due grandi interventi sullo stesso Improta e su Lapadula.

Nel finale la squadra di casa tenta l’assalto alzando notevolmente il proprio baricentro, ma un grandissimo riflesso di Montipo dice no a Vlahovic sul colpo di tacco ravvicinato. Negli ultimi minuti le squadre si allungano, ma le offensive viola non scalfiscono il muro eretto dai giocatori di Inzaghi.

IL TABELLINO

FIORENTINA-BENEVENTO 0-1

MARCATORI: 52′ Improta

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (57′ Lirola), Biraghi; Amrabat (72′ Borja Valero), Duncan (56′ Pulgar); Kouamé (55′ Cutrone), Castrovilli, Ribery (44′ Saponara); Vlahovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia (66′ Maggio), Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta (83′ Tello), Sau (46′ Insigne); Moncini (78′ Lapadula).

Arbitro : Ghersini

Ammoniti : Glik, Letizia, Hetemaj, Biraghi, Lirola

Espulsi : nessuno

OMNISPORT | 22-11-2020 14:32