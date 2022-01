Il Cagliari si rinforza: ufficiale l’arrivo di Lovato

03-01-2022 17:09

Il Cagliari corre ai ripari e approfitta subito del mercato di gennaio per irrobustire la propria retroguardia con Matteo Lovato.

Classe 2000, il difensore dell’Atalanta (sull’Isola già da qualche giorno) difenderà i colori rossoblù fino al termine della stagione quando si concluderà il prestito secco concordato dai sardi con gli orobici.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dal club del Presidente Giulini.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Difensore centrale disciplinato in marcatura, dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase d’impostazione. Benvenuto in Sardegna, Matteo!”

OMNISPORT