Il Chelsea punta Dumfries: assalto a gennaio?

29-10-2022 10:27

Antenne dritte in casa Chelsea in virtù dei recenti infortuni che hanno colpito la squadra. In particolare si valuta con attenzione il caso Reece James, fermo ai box per un infortunio al ginocchio patito contro il Milan in Champions League.

Il comunicato ufficiale ha subito evidenziato l’entità del danno, ribadendo che James resterà fuori per almeno due mesi e sarà anche costretto a dire addio al Mondiale in Qatar. Alla luce di queste tempistiche i blues stanno comunque pensando di rinforzare la squadra già a gennaio e vogliano correre ai ripari. Il nome in voga è l’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries che già la scorsa estate era stato ben tenuto in considerazione dal club inglese.