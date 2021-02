Il comunicato del Torino: "Un altro calciatore positivo"

E’ tornato alla vittoria in campionato imponendosi nel fondamentale scontro salvezza con il Cagliari, ma si trova nuovamente costretto a fare i conti con il Covid.

Il Torino, dopo aver annunciato giovedì scorso che due giocatori erano risultati positivi, nella giornata di sabato ha reso noto che dagli ultimi test ai quali è stato sottoposto il gruppo, è emersa la positività di un terzo calciatore.

Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al Covid-19 riscontrate in due giocatori, il Torino FC comunica che un altro calciatore è risultato positivo ai test. Il tesserato – attualmente asintomatico e d’intesa con le Autorità sanitarie precauzionalmente già posto in isolamento ieri – verrà costantemente monitorato dallo staff medico granata”.

Il giocatore in questione è quindi asintomatico ed ha già iniziato nella giornata di venerdì il suo periodo di isolamento.

OMNISPORT | 20-02-2021 18:10