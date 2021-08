Il confronto Lukaku-Icardi spacca gli interisti: polemiche sui social

Effetti imprevisti del calciomercato. Un nuovo eroe che diventa traditore, un vecchio nemico che sotto sotto inizia a essere riabilitato a distanza di anni. E’ il ribaltone incredibile che sta tenendo banco nelle discussioni social del tifosi dell’Inter riguardo a Lukaku e Icardi, i protagonisti dei trasferimenti in uscita più controversi, dolorosi e deludenti della storia recente nerazzurra.

Lukaku-Icardi, due storie di tradimento

Nelle ultime ore il parallelismo tra i “Big Rom” e “Maurito” è parecchio gettonato sul web. Uno – Lukaku – ha appena salutato l’Inter preferendo i milioni del Chelsea; l’altro – Icardi – nel 2019 si trasferì a Parigi dopo mesi di guerra fredda con la dirigenza nerazzurra. Due storie diverse, eppure per certi versi simili. Entrambi hanno lasciato l’Inter dopo esserne stati la stella in campo e l’anima nello spogliatoio. Entrambi hanno prima conquistato e poi spaccato il cuore dei tifosi nerazzurri, che in queste ore si interrogano sul web su chi di due si sia comportato peggio.

Inter, i tifosi “riabilitano” Icardi

Un dato salta subito all’occhio scorrendo le centinaia di reazioni social sull’argomento. Sono tantissimi i tifosi nerazzurri che iniziano a rivalutare il tanto bistrattato Icardi alla luce del deludente comportamento del suo erede: “Tra i due non c’è paragone… A uno (Lukaku, ndr) gli hanno costruito una squadra ed è scappato…. L’altro (Icardi, ndr) giocava in attacco accanto a me… Ed è stato cacciato come fosse l’unico problema” scrive Nicola, mentre Massimo rincara la dose: “Icardi ha giocato con delle mezze pippe e Lukaku no, Icardi è stato mandato via, Lukaku ha voluto andare via”. Luciano è ancora più netto nel suo giudizio: “Come si fa a parlare male di Maurito il capitano che si è sempre comportato bene con i suoi gol ci ha portato in coppa e ci ha sempre tenuto su in campionato. E lo hanno trattato come un delinquente, lui un vero interista che non sarebbe mai andato via dal l’Inter”.

Le reazioni degli interisti pro-Lukaku

Sull’argomento, però, fioccano reazioni anche direzione opposta. Tra i tifosi che scelgono di schierarsi nonostante tutto con Lukaku c’è Luca, che osserva: “Tra i due molto meglio Big Rom, almeno è stato professionale e non fingeva infortuni”. “Icardi buon attaccante, Lukaku campione – aggiunge Attilio – A livello umano, l’argentino ha avuto un comportamento inaccettabile e vergognoso. Lukaku ha parlato un po’ troppo, ma si è sempre dimostrato un grande professionista a differenza dell’altro!”. Infine, c’è Gabriele che difende a spada tratta il belga: “Continuo a non capire che cosa abbia fatto di male questo ragazzo. La società voleva venderlo e lui ha accettato un progetto migliore Ha sempre difeso la maglia e i tifosi ed ci ha pure portato uno scudetto. Solo un grazie si merita!”.

SPORTEVAI | 13-08-2021 12:28