Il Crotone piange Sergio Mascheroni

Il Crotone piange la prematura scomparsa del preparatore atletico Sergio Mascheroni.

Il 43enne è stato vittima di un incidente sulle montagne della Valle Antrona. E’ accidentalmente scivolato per una quarantina di metri in un dirupo mentre stava partecipando a una battuta di caccia con il padre e non c’è stato più nulla da fare.

“Non riusciamo a credere a quanto accaduto – dice il presidente dei calabresi Gianni Vrenna – non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio”.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 15:01