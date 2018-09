Il Crotone ringrazia Simy, Livorno al palo

Seconda partita di campionato e seconda sconfitta con recriminazioni per il Livorno, che resta a quota zero insieme al Carpi, ma gli emiliani hanno giocato una gara in più. All’Ardenza passa il Crotone, che vince 1-0 bissando il successo sul Foggia salendo a quota 6 punti e che a Livorno aveva già vinto ad agosto in Coppa Italia.

Ko beffardo per Lucarelli, che ha visto i suoi creare più occasioni, in particolare nel primo tempo, quando Cordaz ha tremato più volte sui tentativi di Murilo, di Diamanti dalla distanza e di testa di Dainelli.

I padroni di casa sono però calati alla distanza, spegnendosi dopo il palo esterno colpito da Murilo in avvio di ripresa, a tutto vantaggio del Crotone, che è passato a sei dalla fine grazie a un comodo tap in di Simy dopo una bella azione sull’asse Stoian-Firenze. Il Livorno non si è dato per vinto, sfiorando il pareggio nel finale per due volte con Raicevic.



SPORTAL.IT | 17-09-2018 23:40