Il David Silva che non ti aspetti: "Ama la birra e ha la pancetta"

Micah Richards , ex difensore di Manchester City e Fiorentina, si è confidato al podcast ‘Match of the Day’ svelando alcuni curiosi retroscena sugli di militanza in maglia Citizens soffermandosi particolarmente sulla figura di David Silva , fuoriclasse spagnolo oggi in forza alla Real Sociedad: “David Silva ama farsi una bevuta, non avete idea di quanto. Non gli darà fastidio se ve lo dico, adora la birra. E ha anche la pancetta, è uno che odia correre. Ma ha un talento naturale incredibile. Una volta a Los Angeles Mancini ci ha detto che potevamo uscire la sera, ma a cosa serviva metterci il coprifuoco a mezzanotte? A quell’ora le discoteche aprono!”.

E proprio durante la tournée nella Città degli Angeli ecco svelato l’aneddoto.

OMNISPORT | 15-04-2021 15:04