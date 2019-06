Il dramma di Miranda: "La morte di mio fratello ha cambiato tutto"

Il difensore dell'Inter Joao Miranda ha rilasciato un'intervista a cuore aperto al sito ufficiale della federazione brasiliana, in cui ha parlato della sua infanzia, del lutto che lo ha segnato, e della promessa alla madre, poi realizzata.

"Mio fratello mi ha sempre aiutato con tutto, era il suo lo stipendio più alto in famiglia, manteneva la famiglia e per noi la sua scomparsa è stata un duro colpo. Ricordo come se fosse oggi che dissi a mia madre: ‘Tranquilla, mamma, diventerò un calciatore professionista e ti aiuterò‘".

"Mia mamma risparmiava i soldi ogni mese per costruire la casa e la prima cosa che ho fatto con lo stipendio da giocatore è stato proprio aiutarla con la casa – ha continuato Miranda -. E ho comprato casa per ogni fratello, ho reso stabili le condizioni economiche della mia famiglia e questo non ha prezzo. Tutto è iniziato quando ho perso mio fratello, mi sono concentrato sulla promessa che ho fatto a mia mamma".

"Se vinceremo la Copa America – ha concluso Miranda – la dedicherò a mio fratello, alla mia famiglia che è sempre stata dalla mia parte e mi ha supportato nei momenti difficili del passato e poi anche per mia moglie e i miei due figli, Sarah e l’altro figlio in arrivo. Se vinco la Copa sarà per coronare lo straordinario momento che sto vivendo".

Miranda lascerà l'Inter in estate: l'arrivo di Godin chiude definitivamente ogni spazio al centrale verdeoro, pronto a tornare in Brasile per terminare la sua carriera. Nato a Paranavai nel 1984, Miranda ha vestito le maglie di Coritiba, Sochaux, San Paolo, Atletico Madrid e Inter. 55 presenze nella Nazionale maggiore.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 11:37