Il dramma di Rizzitelli: Non ho più soldi, truffato da un amico

Ha vinto in Italia e in Europa, ha giocato in nazionale, ha indossato maglie gloriose come quelle della Roma, del Bayern Monaco, del Torino. Ruggiero Rizzitelli è stato un bomber vecchio stampo, che ha segnato la fine degli anni 80 e l’intera decade dei 90 con le sue prodezze, le sue accelerazioni poderose e i suoi gol di rapina. Oggi, però, non se la passa troppo bene. Vittima di una truffa, ha infatti perso praticamente tutta la fortuna accumulata da calciatore.

Rizzitelli vittima di una truffa da tre milioni

L’ex attaccante nato in Puglia, ritiratosi dal calcio giocato nel 2000 ad appena 33 anni, è rimasto vittima di un raggiro che lo ha lasciato di fatto sul lastrico. C’è anche lui nella lunga e amara lista di vip sedotti e abbandonati da Gianfranco Lande, il manager condannato in via definitiva a sette anni e accusato di aver messo in piedi una maxi truffa da 300 milioni ai danni di personaggi più o meno noti nel mondo del jet-set. Oltre a Rizzitelli, a finire nel vortice del raggiro anche Sabina Guzzanti e David Riondino. Nel processo ai danni di Lande Rizzitelli è stato ascoltato come parte offesa: su indicazione del “Madoff dei Parioli” avrebbe investito una cifra vicina ai tre milioni di euro, che ovviamente non ha più rivisto.

Rizzitelli truffato, le accuse all’amico

In un’intervista a Leggo, l’ex centravanti della Roma ha dichiarato però di essersi sentito tradito da un altro amico, Roberto Torregiani, socio di Lande: “Tra il 1989 e il 2000 ho investito tra i 2 milioni e mezzo ed i 3 milioni di euro, tutto quello che ho guadagnato nella mia intera carriera di calciatore. Non mi resta più nulla, solo qualche piccolo prelievo”. E ancora: “Roberto mi rassicurava, mi fidavo di lui. Era una persona di famiglia, andavamo in vacanza insieme, è stato pure il padrino di mia figlia”. E invece quegli investimenti si sono rivelati un miraggio. L’ultima illusione per “Rizzi gol”, idolo delle curve oggi in seria difficoltà.

SPORTEVAI | 17-08-2021 10:07