Roma: festa social, i tifosi ora non hanno dubbi: cancellato Pallotta

L’entusiasmo monta nella capitale dopo l’acquisto ormai definito di Tammy Abraham, il centravanti che avrà il compito di raccogliere l’eredità di Dzeko e diventare la bocca di fuoco principe della nuova Roma di Mourinho. Un colpo piazzato dal dg Tiago Pinto nel corso di un intensissimo blitz londinese che per due giorni ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi, che ora possono gongolare sui social sognando – finalmente – una stagione da protagonisti dopo alcuni anni vissuti nell’anonimato.

Roma, ecco Abraham: l’erede di Dzeko

Un investimento da 40 milioni. La cifra versata nelle casse del Chelsea – che si è tenuto un diritto di recompra a 80 milioni – dimostra quanto la Roma creda nell’attaccante inglese. In realtà però l’ostacolo più difficile della trattativa ha riguardato proprio il giocatore, che inizialmente sembrava poco propenso a lasciare la Premier per sbarcare in serie A. Uno scoglio superato dal gm Tiago Pinto con un colloquio faccia a faccia in cui ha illustrato ad Abraham il ruolo cardine che avrebbe ricoperto nella Roma del futuro. Le remore del gigante londinese sono quindi cadute in un batter d’occhio. Ieri il giocatore era a Roma per visite mediche e firma. Una giornata campale per i tifosi giallorossi che sui social hanno seguito con entusiasmo e commentato a raffica l’arrivo del nuovo attaccante giallorosso.

Romanisti in festa sui social per Abraham

“Questo fa 20 gol”, “Abbiamo preso un calciatore che neanche la Juve può permettersi”, “Se Abraham si integra da subito sono c**** per tutti”. Il tenore dei commenti dei tifosi giallorossi va dallo speranzoso all’entusiasmo più smodato. Qualcuno addirittura si lancia in paragoni arditi con grandi bomber del passato: “Come fisicità e caratteristiche può tranquillamente essere il nuovo Drogba”.

Piovono messaggi d’amore per i Friedkin

Ma a colpire è anche il gran numero di messaggi d’apprezzamento rivolti all’operato della società. Dopo gli anni bui dell’era Pallotta, quando la Roma era costretta a barcamenarsi tra cessioni illustri e acquisti modesti, i tifosi si sentono finalmente al sicuro nelle mani dei Friedkin, la famiglia americana che rilevò il club giallorosso esattamente un anno fa. “Ringrazio questi due signori per aver acquistato in piena pandemia una società disastrata economicamente, aver portato il miglior allenatore possibile e speso milioni per ricostruire una squadra competitiva. Thank you Mr. Friedkin!” commenta un fan. Un altro aggiunge: “Società che sa reagire agli imprevisti prontamente. Bene bene bene”. E infine: “L’acquisto di Abraham dimostra che abbiamo una proprietà seria e presente che ha dato le chiavi di Trigoria ad un certo Mourinho…. i fatti sono evidenti chi critica a 15 giorni dalla chiusura del mercato è in malafede”.

SPORTEVAI | 16-08-2021 13:14