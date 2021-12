Genoa, pronta la rivoluzione: da Caicedo a Hernani, 4 nomi in uscita

28-12-2021 09:20

Dopo aver chiuso con un pareggio incoraggiante contro l’Atalanta un girone d’andata che di positivo ha avuto veramente poco, il Genoa è a lavoro per sistemare le cose con l’avvento del nuovo anno.

I rossoblù, dopo aver sostituito Ballardini con Shevchenko , hanno raccolto solo due punti nelle ultime sette partite giocate. Un bottino decisamente magro, per quanto ci sia l’attenuante di aver incontrato tante big come Juve, Atalanta, Lazio e Roma.

Per questo motivo, la nuova dirigenza genoana sta lavorando per rinforzare la squadra e consegnare al tecnico ucraino nuove soluzioni.

Si inizia però dalle uscite: sul taccuino dei partenti sono segnati i nomi di Hernani e Touré , oltre ai due ex laziali Caicedo e Fares .

In bilico c’è anche l’attaccante Caleb Ekuban . Chiamato per ringiovanire l’attacco del Genoa, il ghanese non ha convinto fino in fondo.

Resterà in Liguria invece Domenico Criscito . Il capitano rossoblù ha ricevuto una corposa offerta dal Toronto, in MLS. Proposta rispedita però al mittente, sottolineando la volontà di aiutare il Genoa in un momento difficile.

