29-09-2022 22:17

Il gol di Turone torna di moda. Sono passati più di quarant’anni da quel momento passato alla storia che resta impresso soprattutto nella memoria dei tifosi della Roma, ma ora se ne ritorna a parlare e soprattutto si scatenano nuove polemiche. L’occasione è un documentario intitolato “Er gol de Turone era bono”, in cui si torna a parlare dell’episodio che ha visto protagoniste Roma e Juventus.

Il gol di Turone fa discutere da oltre 40 anni

E’ il 10 maggio del 1981 ed al Comunale di Torino si gioca Juventus-Roma con le due squadre che sono in lotta per lo scudetto. Al 27’ del secondo tempo, Maurizio Turone manda avanti i giallorossi ma dopo la prima convalida dell’arbitro Bergamo arriva la segnalazione per fuorigioco che annulla la rete e le due squadre concludono l’incontro sullo 0-0.

Le immagini di quell’episodio, decisamente distante dall’epoca Var, scatenano una polemica infinita con l’azione che viene vista e rivista alla moviola e che per molti rappresenta ancora una ferita aperta. Ora arriva anche un documentario che torna ancora su quell’episodio.

Il gol di Turone torna di moda

Sui social l’uscita del documentario era passata inosservata nonostante sia inserito all’interno del Festival del Cinema di Roma. A portarla all’attenzione dei tifosi è il servizio che il Tg1 ha deciso di dedicare al documentario e dunque all’episodio.

Tifosi Juve scatenati sui social

A distanza di poche settimane dagli episodi di Juve-Salernitana, i tifosi bianconeri si scagliano contro il “servizio pubblico”: “Docuserie sul gol di Turone ma la puntata di Ghost Hunters alla ricerca di Candreva non la vedrete mai”, scrive Erling. Mentre Sal è furioso: “Servizio assurdo del Tg1 per parlare ancora del gol di Turone. Non credo che la Rai farà mai un servizio sullo schifo che successe in Perugia-Juventus del 2000”.

Nel giro di pochi minuti l’hashtag Turone diventa virale: “Servizio al Tg1 sul gol di Turone. Paese allo sbando”, sentenzia Maximum. E ancora: “Non si è mai riusciti a stabilire se fosse in fuorigioco o meno ma intanto arriva addirittura il film. Io non ci posso credere”, il commento di Lillo. Mentre Lidia scrive: “Dopo il docufilm sul gol di Turone, mi aspetto una serie TV sul mancato giallo a Pjanic”.