Juventus-Salernitana, le parole di Rocchi fanno infuriare i tifosi

Non si spengono le polemiche attorno al tanto chiacchierato 2-2 di Juventus-Salernitana dello scorso 11 settembre. L’epilogo del match dell’Allianz Stadium è noto: gol annullato a Milik per fuorigioco (inesistente) di Bonucci, tenuto però in posizione regolare da un Candreva che, per mancanza di immagini, al Var non hanno avuto modo di vedere, ma che sugli schermi dei telespettatori era ben visibile. Un errore importante e pesante su cui è tornato, scatenando un nuovo putiferio sui social, il Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B, Gianluca Rocchi.

Serie A, Rocchi applaude gli arbitri

Nel corso dell’incontro dell’AIA tenutosi in FIGC, occasione anche per fare il punto sulla classe arbitrale dopo l’avvio di campionato, Rocchi, ha evidenziato i miglioramenti fatti registrare dalla classe arbitrale in queste prime sette giornate, concentrandosi su tempo effettivo “in linea con gli altri top campionati europei”, falli fischiati “dimezzati rispetto all’anno scorso” e rivelando la propria soddisfazione circa quanto fatto vedere dai direttori di gara esordienti.

Juve-Salernitana e Var, la parole di Rocchi

Poi, il discorso si è spostato sul Var, con “la riduzione degli errori dell’87,05%” in Serie A” e l’ammissione su intoppi e scivoloni che non potendo essere eliminati del tutto “ci saranno sempre”. A tal proposito, puntuale la domanda su quanto accaduto in Juventus-Salernitana, che ha visto Rocchi ammettere l’errore e replicare:

Nel comunicato relativo a quella gara non ho mai inteso voler dare ragione o torto a qualcuno. Ho solo specificato che non avevamo a disposizione le immagini… non posso certo mettermi a crocifiggere Var e Avar se non hanno visto un'immagine che materialmente non avevamo. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente sì. Detto questo, stiamo lavorando affinché episodi come questo non ricapitino più. Quello che, oggettivamente, posso dire è che in quell'occasione potevamo gestire meglio la comunicazione in campo della squadra arbitrale.

Juve-Salernitana, la rabbia dei tifosi

Parole che non sembrano soddisfare la tifoseria bianconera che, sui social, mette nel mirino Rocchi e riaccende la polemica. Qualcuno scrive: “Insomma, anche per il designatore degli arbitri Rocchi in Juve-Salernitana non è accaduto nulla ….poi qualcuno si stupisce della disaffezione dei tifosi dagli stadi. Avanti con il sistema Aia, poi se la tecnologia si perde un uomo in campo che sarà mai…e quei 2 punti???” e un altro commenta: “Le immagini c’erano e la telecamera anche, ci sono decine di altre immagini di quella partita con quella inquadratura! Dovreste solo ammettere l’errore e scusarvi ma neanche questo sapete fare!”.

Rocchi non convince i tifosi

C’è chi rievoca la ‘supercazzola’ del film cult Amici miei e chi consiglia: “Andate a zappare la terra!”, e chi spiega: “Accettare è chiedere troppo, mi accontenterei di un’onesta autocritica“, “Non è grave sbagliare. È molto grave invece raccontare balle e negare l’evidenza per non ammetterlo. Questo fa pensare male“, “Questo significa poter controllare i risultati delle partite a piacimento però… mi dispiace ma è così”, e, infine, un tifoso taglia corte prova a metterci una pieta su: “Se va bene così amen….colpa di nessuno“.