Il grande escluso del Chelsea: Abraham nemmeno in panchina a Porto

Tammy Abraham non ha segnato moltissimo in questa stagione: 12 goal in tutte le competizioni, di cui 6 in Premier League. Però è comunque lui, assieme a Timo Werner, il miglior marcatore stagionale del Chelsea. Tutto inutile: il suo percorso con la maglia dei Blues sembra essere in ogni caso giunto alle ultime tappe.

L’indizio decisivo? Abraham non è stato nemmeno portato in panchina da Tuchel per la finale di Porto vinta sul Manchester United. C’erano due portieri di riserva nel gruppone dei 23 uomini a disposizione, ovvero Kepa e Caballero, ma il suo nome no, non c’era.

Abraham, a dire il vero, al Do Dragão si è visto lo stesso: alla fine della partita era in campo assieme ai compagni, a correre impazzito e a festeggiare con la maglia del Chelsea e il trofeo della Champions League tra le mani, anche se senza parastinchi né tutto l’occorrente per giocare.

Il trionfo in terra portoghese, insomma, è anche suo. Anche perché Abraham in questo percorso europeo ha giocato e pure segnato una rete, nel 3-0 rifilato al Rennes nei gironi, prima di vedere il proprio spazio inesorabilmente ridotto.

Già, perché dopo l’arrivo di Tuchel al posto di Frank Lampard le porte per lui si sono chiuse. Abraham ha giocato appena 17 minuti in Premier League dall’inizio di marzo a oggi, venendo scalzato da Werner nel ruolo di punta più avanzata del nuovo 3-4-2-1 loindinese.

Il destino di Abraham, che nella scorsa stagione aveva segnato 18 volte tra tutte le competizioni, sembra dunque segnato: come appreso da Goal, il Chelsea ha intenzione di vendere l’attaccante inglese per 40 milioni di sterline (46 milioni di euro circa). Dal West Ham al Newcastle, passando per Leicester e Aston Villa, i club interessati non mancano.

