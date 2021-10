Il Lecce travolge il Monza nell'anticipo

Il Lecce ha travolto per 3-0 un Monza deludente nell’anticipo della settima giornata di Serie B. Al Via del Mare i giallorossi si sono imposti con un perentorio tris, frutto delle reti di Strefezza al 45′, Di Mariano al 55′ e Coda al 70′.

Grazie a questo risultato, i salentini si issano momentaneamente al secondo posto in classifica, a pari merito con il Brescia.

Per il Monza è il secondo ko in tre partite: un campanello d’allarme per gli uomini di Stroppa, che restano a nove punti. Nella ripresa i brianzoli non sono mai riusciti a rendersi pericolosi.

OMNISPORT | 01-10-2021 23:09