Il Manchester United vince nel finale a Leeds

Gli uomini di Ten Haag esultano con le reti di Rashford e Garnacho

12-02-2023 17:21

Il Manchester United torna alla vittoria nella 23esima giornata di Premier League: la squadra di Ten Hag ha piegato per 2-0 il Leeds in trasferta.

I Red Devils hanno risolto un match complicato grazie alle reti nel finale di Rashford e Garnacho. All 80′ Rashford con un colpo di testa su cross di Shaw ha sbloccato il risultato, cinque minuti dopo Garnacho ha chiuso la partita con un destro a giro su assist di Weghorst. In classifica lo United si porta momentaneamente al secondo posto in attesa del City, in campo contro l’Aston Villa.