Il mercato del Milan è inarrestabile: Giorgio Furlani punta Reijnders per il centrocampo e riapre il derby con l’Inter per Musah

Il derby tra Milan ed Inter non si ferma mai: dopo Thuram i rossoneri vogliono assicurasi Yunus Musah del Valencia, il centrocampista statunitense però piace molto anche ai nerazzurri

29-06-2023 17:00

Inizia ad accendersi ed a scaldarsi il mercato dei rossoneri del Milan. Dopo l’addio di Sandro Tonali, in Premier League al Newcastle per una cifra considerevole, i dirigenti rossoneri studiano i colpi in entrata per rendere il club sempre più competitivo in Serie A ed in Europa.

A confermare questa indiscrezione è stato url quotidiano nazionale Repubblica: i proprietari dei rossoneri hanno aumentato il budget del mercato per l’ad Giorgio Furlani. Dai 35 milioni iniziali la cifra è aumentata e la cessione di Tonali farà aumentare ancora di più il gruzzolo estivo.

Il primo nome: Tijjani Reijnders

Uno dei primi obiettivi per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli è Tijjani Reijnders. Il profilo scelto dai dirigenti rossoneri ricade sul giovane centrocampista olandese classe 1998 sotto contratto con il club olandese dell’Az Alkmaar. Nel corso della stagione, il centrocampista ha disputato 34 gare nella massima competizione calcistica olandese ed ha realizzato 3 gol e servito ben 8 assist ai compagni. Il costo del cartellino si aggira tra i 18 e 20 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già accettato la possibilità di trasferirsi a Milano, i due club devono trovare un’accordo ma l’ipotesi che Tijjani Reijnders sia il sostituto di Tonali è sempre più concreta.

Il derby continua, Musah piace all’Inter

Si riapre però il derby di Milano. Dopo l’ultimo “scippo” subito dal Milan da parte dell’Inter, i rossoneri vogliono prendersi una rivincita. Sul taccuino dell’amministratore delegato dei rossoneri è apparso il nome di Yunus Musah. Il giocatore, nato a New York City, ed attualmente tesserato con il Valencia – ex club guidato da Gennaro Gattuso – piace al Diavolo e l’affare può prendere corpo. Inter permettendo: il nome dello statunitense piace anche al d.s. nerazzurro Piero Ausilio. Dopo la Champions, dopo Thuram, Lukaku e Frattesi, continua il derby tra Milan ed inter.

L’obiettivo Pulisic, ma il Chelsea chiede di più

L’altro obiettivo del Milan è Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea. I rossoneri provano a chiudere per il giocatore del club inglese per una cifra vicina ai 15 milioni: il Chelsea, però, non cede e continua a valutare Pulisic con un valore ben superiore ai 20 milioni di euro. Il giocatore statunitense, però, farebbe di tutto pur di trasferirsi a Milano: le ultime notizie dicono che il giocatore del Chelsea sia pronto a ridursi l’ingaggio pur di sposare il progetto rossonero.