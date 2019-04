Il Milan affonda: Lazio in finale di Coppa Italia

La Lazio vince a San Siro e vola in finale di Coppa Italia: i biancocelesti superano per 1-0 il Milan grazie al gol di Correa ed eliminano i deludenti rossoneri: il cambio di modulo deciso da Gattuso non dà i suoi frutti e il Diavolo aggrava la sua crisi. La Lazio conquista meritatamente la sua terza finale nelle ultime cinque edizioni di Coppa.

La partita. Gattuso cambia modulo passando al 3-4-3 e rilanciando Caldara dal 1′ nella sfida più importante della stagione, 3-5-2 tradizionale per Inzaghi. Match inizialmente molto bloccato, le due squadre scelgono la cautela: al quarto d’ora Inzaghi è costretto a fare a meno di Milinkovic-Savic per un problema al ginocchio. La partita si accende dopo la mezz’ora con le prime occasioni nitide di Immobile e Calabria, attenti i portieri. I biancocelesti prendono il controllo delle operazioni e nel finale di tempo sfiorano il vantaggio in due occasioni con Bastos (impreciso) e Correa, che trova la grande opposizione di Reina.

Ancora Lazio dominante a inizio ripresa: la squadra di Inzaghi va vicina all’1-0 con un tiro da fuori di Leiva e con Bastos, che di testa manda a lato di un soffio. Il Milan sbanda paurosamente, il vantaggio dei capitolini arriva al 58′ su una clamorosa ingenuità dei rossoneri: Suso sbaglia il corner, contropiede fulminante degli ospiti con Immobile che serve Correa, bravo a beffare Reina di punta.

Dopo il vantaggio della Lazio il Milan stenta a reagire, i biancocelesti amministrano: Gattuso si gioca la sua ultima carta e inserisce Cutrone per Caldara. Il Diavolo continua a fare fatica ma dà deboli segnali di risveglio: al 70′ Piatek spedisce fuori di testa su suggerimento di Calhanoglu, al 77′ un gol di Cutrone è annullato per fuorigioco (netto). La Lazio sembra avere la situazione sotto controllo, e sfiora il raddoppio con Immobile che all’83’ spreca davanti a Reina. Nel finale Milan disperatamente in avanti, ma il Diavolo non ha la forza di rimontare e deve arrendersi.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 22:44