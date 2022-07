05-07-2022 21:06

Il Milan avrebbe presentato un’offerta da 12 milioni di euro per Carlos Alcaraz, talento classe 2002 del Racing Club de Avellaneda cercato già negli scorsi mesi.

Il club argentino non vuole meno di 18 milioni di euro per il giocatore, che ha attirato l’attenzione anche di Juventus, Inter, Atletico Madrid e alcuni club inglesi di primissimo livello come Arsenal e Tottenham. Ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro.