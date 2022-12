09-12-2022 10:30

Il Milan non resta a guardare. Ai Mondiali in Qatar cominciano i quarti di finale e si avvicina sempre di più il momento della ripresa in campionato. L’avvio di stagione è stato più che positivo per il club rossonero che però alla ripresa vuole fare il massimo sforzo per andare a caccia del secondo scudetto consecutivo e Pioli potrebbe avere bisogno di un’arma in più.

Milan, continua l’inseguimento ad Hakim Ziyech

Dalla scorsa estate ad oggi non c’è stato nessun ripensamento. Hakim Ziyech è nel mirino del Milan già da mese. Il trequartista marocchino non sta trovando al Chelsea la continuità di impiego e di rendimento che avrebbe voluto e per questo motivo da tempo sta pensando ad una nuova avventura lontano da Londra e dalla Premier. Il Milan ci ha provato anche la scorsa estate prima di concentrare tutti i suoi sforzi su Charles De Ketelaere.

Milan: pronta l’offerta per Ziyech

Il Mondiale ha semplicemente riacceso un interessamento che già c’era. In Qatar Ziyech ha confermato tutte le sue qualità in una squadra come il Marocco che si è guadagnata già alla vigilia dei quarti di finale il titolo di formazione rivelazione della rassegna iridata. Il talento marocchino ha mostrato tutti i suoi colpi, è riuscito ad innalzare il rendimento dei compagni ed è un vero e proprio punto di riferimento.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan adesso sembra aver rotto gli indugi ed ha scelto lui come il rinforzo giusto per la seconda parte della stagione. Il club rossonero sarebbe pronto ad avanzare la sua offerta al Chelsea mettendo sul piatto della bilancia un prestito oneroso ed un riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il Chelsea, però, a fronte delle prestazioni viste al Mondiale potrebbe decidere di alzare la sua richiesta anche se né con Tuchel né con Potter, il calciatore marocchino ha avuto molto spazio.

Milan, come cambierebbe Pioli con Ziyech

Quello del trequartista sembra essere l’unico tasto dolente per il Milan nelle ultime stagioni. La soluzione al problema doveva essere rappresentata da Charles De Ketelaere ma il giocatore belga sembra aver bisogno ancora di tempo per abituarsi al Milan e al calcio italiano, per aspettarlo con tutta calma quindi la soluzione Ziyech sarebbe ideale a disposizione di Stefano Pioli. Anche Brahim Diaz non fornisce tutte le garanzie richieste, il calciatore spagnolo è capace di grandi prestazioni ma non è sempre continuo nel corso del campionato. Il marocchino potrebbe rappresentare un’arma tattica importante visto che può giocare da trequartista ma all’occorrenza anche spostarsi sulla fascia.