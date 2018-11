Il Milan lavora a un colpo "alla Pogba"

Sul mercato il nuovo Milan non guarda solo al presente, ma anche al futuro, come dimostra un’indiscrezione arrivata dal sito polacco Sportowefakty.wp.pl che racconta di una vera e propria battaglia intrapresa dal club rossonero e dal Manchester United per Lukasz Bejger, giovanissimo talento polacco che milita attualmente nell’academy dei Red Devils. I rossoneri, infatti, potrebbero mettere le mani su questo difensore di appena 16 anni imitando quello che la Juventus fece con Paul Pogba, strappato allo United a parametro zero prima che il francese potesse firmare un contratto professionistico.

COSTO ZERO. Bejger è attualmente legato allo United da una borsa di studio sportiva e solo al compimento dei 17 anni potrà vincolarsi ai Red Devils o scegliere di firmare per un altro club. Il Milan s’è mosso in anticipo e sta provando a convincere il giocatore a scegliere i colori rossoneri per proseguire la sua carriera nel grande calcio.

COLOSSO U16. Scovato dallo United nel giovanile del Lech Poznan nella scorsa primavera, Bejger è stato immediatamente inserito nel team U18, pur essendo un classe 2002. Parliamo di un ragazzo dalla struttura fisica imponente – è alto 190 cm -, ma dotato anche di ottimi mezzi tecnici e sulla cui crescita gli scout del Milan sono pronti a scommettere ad occhi chiusi. Prima, però, c’è da battere la concorrenza dello United.

SPORTEVAI | 07-11-2018 12:03