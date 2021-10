Il Milan omaggia il campione Ibrahimovic e ne scarica un altro

Oggi il Milan è chiamato ad una grande prova sul delicato campo dell’Atalanta. Dopo la beffa in Champions League contro l’Atletico Madrid, il Diavolo cerca il riscatto in campionato.

Come noto, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il fastidio al tendine d’Achille. Per lo svedese è comunque una giornata speciale, visto che compie 40 anni.

Il Milan, attraverso il suo canale ufficiale Twitter, ha fatto gli auguri al fuoriclasse svedese: “Anche quest’anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra: buon compleanno, Zlatan!”, il post del club rossonero.

Tantissimi altri campioni si sono ricordati di fare gli auguri a Re Zlatan. Tra questi anche Usain Bolt, con un bellissimo video dedicato all’amico e campione del Milan.

Oltre a celebrare i 40 anni di Re Zlatan, il Milan sta valutando seriamente di “liberarsi” di Franck Kessié. Nonostante le parole di Stefano Pioli, la posizione dell’ivoriano è sempre più complessa.

Il rinnovo del centrocampista è in alto mare. Le parti sembrano lontanissime. Il club rossonero starebbe valutando di cedere Franck Kessié a gennaio per non perderlo a parametro zero al termine della stagione in corso.

Tantissimi i top club pronti a farsi avanti. In pole position ci sarebbe il PSG che, da tempo, è sulle tracce del centrocampista rossonero. Pure la Juventus ci vorrebbe provare ma la trattativa pare in salita.

OMNISPORT | 03-10-2021 08:55