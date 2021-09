Milan: doppia tegola per Stefano Pioli da mercato e infermeria

Doppia tegola in arrivo per Stefano Pioli, tra mercato e infermeria. Si complica ulteriormente la questione del prolungamento del contratto di Franck Kessie per il Milan.

Secondo le ultime indiscrezioni, il gap tra le due parti invece di restringersi si allarga: secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, il Paris Saint Germain avrebbe proposto al centrocampista ivoriano un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro all’anno, più bonus alla firma. Un’offerta che il Diavolo non solo non può eguagliare, ma neanche avvicinare.

Paolo Maldini e Frederic Massara non si muovono dalla proposta di 6 milioni di euro all’anno, e sono sempre più rassegnati a perdere anche l’ex Atalanta, che potrebbe seguire la strada già percorsa quest’anno da Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma e liberarsi a parametro zero per poi trasferirsi gratis nel nuovo club.

Per Pioli non arrivano notizie positive neanche dal fronte infermeria. Il Milan perderà almeno per un mese Alessandro Florenzi: dopo consulto medico, l’ex terzino della Roma ha deciso che si sottoporrà ad un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere un problema al menisco. L’operazione verrà eseguita venerdì, poi saranno più chiari i tempi effettivi di recupero del giocatore.

Tra gli altri acciaccati, Simon Kjaer è pronto al rientro, ma non Zlatan Ibrahimovic. La punta svedese, che non risponderà alla convocazione della Nazionale svedese per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Kosovo e Grecia, resterà a Milanello per recuperare in tranquillità dal problema al tendine d’Achille che lo sta fortemente frenando.

Si ipotizza un suo ritorno in campo per la partita contro il Verona del 16 ottobre.

