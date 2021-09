Milan, dopo la beffa Champions l'infortunio: tegola per Pioli

Il giorno dopo la partita di Champions con l’Atletico Madrid, l’umore in casa Milan non è di certo alle stelle e non solo per il risultato e per il k.o con gli spagnoli.

Arrivano brutte notizie anche dall’infermeria e da Alessandro Florenzi. L’estero rossonero ha di nuovo problemi con il ginocchio sinistro: il giocatore, subentrato ieri nel match sfiorando anche il gol, domani 30 settembre verrà sottoposto a una visita di controllo a Villa Stuart.

Per lui sembrano due le strade che si aprono, o un lungo periodo di riposo o un mini intervento in artroscopia. Il problema non è nuovo e aveva costretto Florenzi a saltare la sfida di Campionato contro lo Spezia.

Il giocatore salterà anche il match del 3 ottobre contro l’Atalanta e non potrà nemmeno aiutare i compagni di Nazionale in vista del prossimo impegno, ovvero la semifinale di Nations League contro la Spagna in programma il prossimo 6 ottobre.

Intanto però, i rossoneri e Pioli possono tirare un sospiro di sollievo per Brahim Diaz. Il trequartista, che era uscito dal campo contro l’Atletico piuttosto dolorante, si è normalmente allenato con la squadra e sarà a disposizione della squadra così come Simon Kjaer.

Il danese, non al top della forma, si è allenato con il gruppo, a differenza invece d i Zlatan Ibrahimovic, che continua il suo lavoro personalizzato e che contro l’Atalanta non ci sarà. Lo svedese è stato anche al centro delle polemiche visto che è stato convocato con la nazionale svedese, con cui però non dovrebbe giocare. Il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta.

Tutta la serie A di calcio è su DAZN

OMNISPORT | 29-09-2021 14:50