Betis-Chelsea, moviola: manca un rigore che poteva cambiare tutto nei 25’ di follia della ripresa

La prova dell'arbitro Peljto nella finale di Conference League a Cracovia analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ha ammonito cinque giocatori

Il 40enne Irfan Peljto, la scelta per la finale di Conference League, è un arbitro internazionale dal 2015 e ha diretto la sua prima finale di una competizione UEFA per club. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League – tra cui l’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Real Madrid – e quattro di Europa League. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Peljto con Chelsea e Betis

Per il fischietto bosniaco è stata la prima volta in assoluto sia con i Blues che con i portoghesi.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ibrišimbegović e Beljo con IV uomo il turco Meler e i francesi Brisard al VAR e Delajod all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Badiashile, Palmer, Sancho, Antony, Perraud.

Betis-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Succede tutto nella ripresa. Primo giallo al 55′: è per Badiashile per proteste. Un minuto dopo intervento dubbio di Adrian su Jackson, c’è un check del Var e alla fine viene assegnato solo un corner. Al 79′ ammonito Cole Palmer che calcia il pallone lontano dopo un fischio dell’arbitro. All’85’ Sancho sigla il 3-1 e viene ammonito per l’esultanza irregolare. All’87’ proteste del Betis per un tocco di mano di James in area, si continua a giocare. All’88’ giallo ad Antony per fallo su Enzo Fernandez, scintille ora in campo. Al 95′ conclusione a gioco fermo dio Perraud che colpisce Chaloba, scatta il giallo. Dopo 6′ di recupero il Chelsea vince 4-1 grazie alla spettacolare rimonta concretizzata in 4 gol in 25 minuti.