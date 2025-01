Champions, arbitri: al Milan Letexier che fece infuriare la Juve, Vincic per i bianconeri e Peljto per l'Inter

Designati i fischietti per l'ultima giornata della Phase league, per Barcellona-Atalanta Oliver, l'incubo di Buffon, Sporting-Bologna a Bastien

Roberto Rosetti ha scelto gli arbitri per l’ultima giornata della Phase League di Champions, in programma mercoledì quando tutte le gare si giocheranno in contemporanea alle 21 e in campo scenderanno cinque italiane: Milan, Juventus, Inter, Atalanta e Bologna, l’unica già eliminata.

Dinamo Zagabria-Milan al n.1 al mondo

Per Dinamo Zagabria-Milan il designatore ha scelto quello che, con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri, ovvero Francois Letexier. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Pignard IV uomo, Delajod al Var e Dechepy all’Avar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è l’arbitro Letexier

Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 65 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni ma nel recente match di Champions tra Lipsia e Juve fece infuriare i bianconeri, negando un netto rigore e sbagliando quasi tutto. Non ha mai diretto finora i rossoneri.

Juventus-Benfica a Vincic

Per Juventus-Benfica un altro top-referee: si tratta dello sloveno Vincic che sarà coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con IV uomo Matosa, Borosak al Var e Peric all’Avar.

Chi è l’arbitro Vincic

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin) è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti.

Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues. Lo sloveno ha arbitrato in carriera 4 volte Milan, Inter e Lazio, 2 volte la Roma, 1 volta Fiorentina, Atalanta e Napoli ma mai la Juve.

Inter-Monaco a Peljto

Per Inter-Monaco la scelta è caduta sul bosniaco Peljto che sarà coadiuvato dagli assistenti Ibrisimbegovic e Beljo con Gigovic IV uomo, il tedesco Dankert al Var e il polacco Lasyk all’Avar. 43 anni, Irfan Peljto è giovane, bravo ma pignolo. Internazionale dal 2015 il fischietto bosniaco, nato a Sarajevo e dal 2015 internazionale ha diretto anche 7 gare in Champions in carriera. Ha diretto in passato 2 volte Juve, Fiorentina e Roma e 1 volta Lazio e Atalanta, mai l’Inter. Da dimenticare l’ultimo precedente con la Roma, la settimana scorsa, quando prese diverse sviste nella sconfitta in Olanda con l’Az Alkmaar.

Barcellona-Atalanta all’inglese Oliver

Per Barcellona-Atalanta arbitra Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Madley IV uomo, Gillett al Var e England all’Avar. Da più di sei anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 33 gare in carriera (42 considerando anche i preliminari).

Sporting-Bologna a Bastien

Infine per Sporting-Bologna fischia il francese Bastien che sarà coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Berthomieu con Leonard IV uomo, Millot al Var e lo scozzese Dallas all’Avar.