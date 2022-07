23-07-2022 19:55

La già complicata estate del Milan si arricchisce di un’altra giornata da dimenticare. Nella seconda amichevole della stagione, infatti, la squadra di Stefano Pioli è uscita pesantemente sconfitta dal campo dello Zalaegerszegi, formazione del massimo campionato ungherese, vittoriosa per 3-2.

Milan, brutta sconfitta contro lo Zalaegerszegi: i giovani affondano Pioli

Il risultato finale infatti non deve ingannare, perché i campioni d’Italia hanno incassato tutti i gol nei primi 30 minuti, per poi prendere tardivamente le misure a una squadra che non ha in realtà fatto nulla di memorabile, se non approfittare di gravi ed evidenti errori dei giocatori rossoneri sulle palle inattive e non solo.

Deludente in particolare, oltre al giovane Marco Brescianini, destinato a partire in prestito e colpevole sul secondo gol di Mocsi al 23’, da rimessa laterale, e sul terzo di Tajti al 26’, con un tiro dalla distanza, la prova di Matteo Gabbia, a conferma di come alle spalle di Tomori e Kalulu, in attesa del pieno recupero di Kjaer, a Pioli serva un altro centrale difensivo di valore. Sottotono anche Brahim Diaz, oltre a Rebic, che era invece stato tra i migliori nelle prime uscite.

Giroud e Adli non bastano al Milan: cosa serve sul mercato

Non è bastato il carattere del solito Giroud, combattivo su ogni pallone e autore del gol del 3-1 su rigore procurato da Ballo-Touré. La musica è parzialmente cambiata nel secondo tempo grazie all’ingresso di Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer e Leao, oltre che di un Adli ancora convincente. Rossoneri comunque imballati e raramente pericolosi, salvati nel finale da Maignan che ha evitato il poker ungherese prima del gol del 3-2 dello stesso Adli.

Non è certo il caso di far suonare campanelli d’allarme troppo rumorosi, considerando che gli ungheresi sono molto più avanti nella preparazione e che il Milan ha disputato il primo tempo con una formazione largamente improvvisata e priva di diversi punti fermi, ma dall’altra parte la sconfitta fa capire quanto il Milan abbia bisogno di rinforzi dal mercato per arricchire la rosa e dare all’allenatore alternative all’altezza in difesa e a centrocampo, se non all’altezza dei titolari, in grado di offrire buone garanzie in una stagione lunga e compressa fino a novembre e nella quale i rossoneri, oltre che lottare per confermarsi in Italia, puntano a fare strada anche in Champions League.