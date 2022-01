Il Milan rifiuta bomber in scadenza, tifosi arrabbiati con Maldini

21-01-2022 11:25

L’attacco non è in questo momento la priorità del Milan sul mercato. Paolo Maldini è impegnato a risolvere i problemi nati in difesa con l’infortunio di Kjaer ed è dunque sul pacchetto arretrato che si stanno concentrando gli sforzi della dirigenza rossonera.

Il Milan rifiuta Azmoun dello Zenit

Si spiega così il no del Milan a un attaccante di livello internazionale in scadenza di contratto, già accostato nelle scorse settimane alla Juventus. “Sardar Azmoun è stato offerto al Milan nelle ultime ore, ma non è un obiettivo per i rossoneri”, ha scritto su Twitter Nicolò Schira, svelando il nome del giocatore.

Si tratta dunque del centravanti iraniano dello Zenit, 26 anni, che può firmare un contratto con una nuova squadra a parametro zero. Con Ibrahimovic, Giroud e Pellegri in organico, il Milan non ha ora necessità di un’altra punta, almeno secondo Maldini.

Tifosi arrabbiati con Maldini

Ma molti tifosi rossoneri, invece, non sono d’accordo. “Giochiamo con Ibra e Pellegri e ci permettiamo di rifiutare questo che è un attaccante valido”, commenta Smashdevil. “Un attaccante servirebbe come il pane”, aggiunge Daniele. E Francesco gli fa eco: “Sì, se Pellegri parte qualcuno spero prendano visto che i due davanti non sono integri al 100%”.

“Questo è pure forte purtroppo il Milan punta su Pellegri”, il parere di Momo. Gianpiero non è convintissimo da Azmoun, ma non fa tanto lo schizzinoso: “Chiunque andrebbe bene al posto del vecio Ibra”. El Diablo è invece piuttosto arrabbiato: “No ma perché prendere un giocatore di 26 anni che ha già giocato 20 gare in Champions League, noi riscattiamo quello scarsone di Pellegri”.

Ma c’è anche chi, come Milanello, preferisce non vedere Azmoun in rossonero: “Direi per fortuna che non lo prendiamo, questo Azmoun non ci cambierebbe la squadra”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTEVAI