Mercato Milan, spunta una nuova pista per la difesa

Con la delicata sfida alla Juventus sempre più vicina, il Milan dovrebbe posticipare all’ultima settimana tutti i discorsi e le trattative di mercato per rinforzare la propria rosa in vista del finale di stagione.

Nei prossimi giorni quindi da via Aldo Rossi partiranno gli assalti agli obiettivi individuati da Maldini e Massara per irrobustire le rotazioni rossonere e, fra questi, vi potrebbe essere anche un giocatore comparso solo nelle ultime ore sul taccuino dei dirigenti milanisti.

Milan, per la difesa si guarda in casa Ajax

Di recente infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe preso in considerazione l’ipotesi Perr Schuurs.

Classe 1999, il difensore olandese milita attualmente nell’Ajax, squadra dove però sta trovando decisamente poco spazio come dimostrano le sole 3 gare da titolare giocate negli ultimi 4 mesi.

Schuurs, una buona alternativa per il Milan

Potrebbe quindi essere l’ex Fortuna Sittard a rimpiazzare in casa rossonera Simon Kjaer, ai box fino a fine stagione per la rottura del legamento del ginocchio patita nel match di campionato contro il Genoa.

La via che porta all’olandese potrebbe essere decisamente più percorribile di quelle che conducono ai nomi già fatti negli scorsi giorni, vale a dire quelli di Diallo, Botman, Bremer e Bailly, tutte operazioni che, per un motivo o per l’altro, presentano degli ostacoli da superare.

Milan-Schuurs, la formula

L’Ajax per privarsi del ventiduenne di Nieuwstadt preferirebbe imbastire un’opzione a titolo definitivo incassando una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

L’esborso, per quanto il Milan preferisca decisamente una soluzione in prestito, sarebbe quindi tutto sommato contenuto e verrebbe effettuato per un giocatore giovane e di prospettiva rispettando dunque in toto quella che è la filosofia sposata dai rossoneri nelle ultime stagioni.

Per questo, non c’è da sorprendersi se, alla fine, il Milan sceglierà l’opzione Schuurs, un difensore che potrebbe dare un’ulteriore rinfrescata alla rosa di Stefano Pioli portando energia e centimetri.

