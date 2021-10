Il Milan ringrazia Cristiano Ronaldo: vicino il colpo di mercato

Il Milan ha messo gli occhi su Jesse Lingard, centrocampista e attaccante del Manchester United, finito ai margini dopo gli arrivi in estate dei big Cristiano Ronaldo e Jadon Sanchez. Il nazionale inglese, chiuso dall’agguerrita concorrenza alla corte di Solskjaer, in questa stagione ha finora disputato appena 130′ totali, andando comunque a segno due volte.

L’arrivo di CR7 ha aggravato la situazione già non idilliaca con l’allenatore norvegese, e il giocatore ha aperto alla possibilità di lasciare i Red Devils. In scadenza di contratto il prossimo giugno, Lingard ha già rifiutato una proposta di rinnovo da parte del club inglese, e aspetta offerte dall’estero.

Secondo ESPN, Barcellona e Milan sarebbero fortemente interessate ad un possibile arrivo del giocatore a parametro zero nella prossima estate. Lingard vuole mantenere il posto in Nazionale in vista dei Mondiali di Qatar, e prediligerà un club dove troverà più spazio.

L’attaccante 28enne sarebbe anche nel mirino del Newcastle, che potenziato dall’arrivo del fondo arabo PIF potrebbe cominciare la squadra bianconera già a gennaio: ma, in caso di addio anticipato, lo United non chiede meno di 15 milioni di sterline.

Lingard, accostato in passato anche alla Juventus e all’Inter, un mese fa era stato blindato dallo stesso Solskjaer: “Lingard ha un altro anno di contatto e il club sta parlando con lui e con il suo entourage per il rinnovo, in futuro lo vedremo ancora qui. Lo sosteniamo e vogliamo che resti allo United. Lingard è un ‘red’ dalla testa ai piedi”. Le panchine delle ultime settimane hanno però cambiato tutto.

OMNISPORT | 14-10-2021 16:35