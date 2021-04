Il Milan ritrova Mandzukic: convocato per la trasferta col Parma

Il Milan ritrova Mario Mandzukic. Il croato, che non gioca dal 18 aprile nel match d’andata di Europa League contro la Stella Rossa, è stato convocato per la trasferta di Parma.

Domani sera al Tardini l’ex Juventus e Bayern Monaco sarà con ogni probabilità in panchina. Difficile pensare a un impiego dal primo minuto dopo un mese e mezzo di stop.

Messo alle spalle il problema muscolare, il classe 1986 torna a disposizione di Stefano Pioli. Va ancora alla caccia del suo primo goal in rossonero.

Quando è stato a disposizione, Mandzukic è sempre stato impiegato, per quattro volte uscendo dalla panchina.

Rientrano tra i convocati anche Brahim Diaz e Leao, che si stavano già allenando in gruppo dagli scorsi giorni. Out invece Romagnoli (come annunciato da Pioli in conferenza stampa), al pari di Calabria e Daniel Maldini.

