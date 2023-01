Il Milan smentisce la rottura con Leao: "Notizia infondata"

Comunicato ufficiale del club rossonero dopo la ricostruzione apparsa su La Gazzetta dello Sport: "Il dialogo con il giocatore e il suo entourage prosegue in un clima sereno e professionale".

31-01-2023 16:40

Nel turbine della gravissima crisi di risultati che l’ha colpito in questo primo scorcio di 2023, il Milan è intervenuto attraverso un comunicato ufficiale per smentire seccamente la notizia della presunta interruzione dei negoziati con Rafael Leao per il rinnovo del contratto dell’attaccante portoghese, in scadenza nel giugno 2024.

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la società campione d’Italia ha quindi smentito la ricostruzione apparsa nella giornata di martedì 31 gennaio sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, specificando anzi che i dialoghi tra le parti stanno proseguendo all’insegna dell’ottimismo e dei buoni rapporti.

“In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale” – si legge nel comunicato – AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale”.

Secondo la Rosea il gelo tra l’attaccante e il Milan sarebbe stato causato dalle differenze di vedute in merito all’importo della clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore e pari attualmente a 150 milioni: l’entourage del giocatore avrebbe voluto abbassarla sensibilmente, scontrandosi con la presunta opposizione dei dirigenti rossoneri.

