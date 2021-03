Il Milan su un giocatore del Napoli ma i tifosi lo bocciano

Pochi soldi ma bisogna essere creativi sul mercato. La pandemia ha messo in difficoltà tantissime società in giro per il mondo e anche in Italia, e il prossimo mercato come hanno spesso ripetuto gli operatori dovrà essere fatto soprattutto di idee. Anche il Milan sembra orientato verso questo tipo di soluzioni, provare a confermare i migliori e cercare di aggiungere giocatori in grado di aiutare.

L’ultima possibilità di mercato guarda verso Napoli e in particolare verso l’albanese Elseid Hysaj. Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza con il club partenopeo e sulle sue tracce si è mosso con largo anticipo il Milan. La società rossonera punta sull’esperienza del giocatore, da tanti anni in Italia, e anche sulla sua duttilità tattica visto che in azzurro ha giocato sia a destra che a sinistra.

Voci di mercato

I rossoneri danno quindi l’assalto al giocatore albanese per dare profondità e solidità alla propria panchina anche in virtù di ottimi rapporti con il suo procuratore Mario Giuffredi (che gestisce anche il rossonero Andrea Conti che potrebbe rimanere al Parma).

La reazione dei social

Il rumor di mercato non scatena però la fantasia dei tifosi milanisti soprattutto perché Hysaj arriverebbe a Milano come cambio di Theo Hernandez sulla fascia sinistra, un ruolo che l’albanese ha fatto anche se preferisce giocare a destra. “C’è di meglio in giro – dice Raffaello – e comunque Hysaj è destro. Sarebbe l’ennesimo giocatore da adattare. Se questa è la scelta preferisco che rimanga Conti”. Mentre Luca mette in discussione la fattibilità dell’operazione: “Hysaj che sceglie di fare la riserva di Theo non ce lo vedo proprio. E’ un giocatore che può non piacere ma non credo vada a fare la riserva per scelta”.

L’albanese in questo momento viene vista come un’alternativa a Diego Dalot. Il giocatore rossonero non sempre ha convinto quando è stato chiamato in causa ma i tifosi propendono dalla sua parte: “Se l’alternativa deve essere Hysaj mi tengo tutta la vita Dalot”.

SPORTEVAI | 28-03-2021 10:49