Dal Napoli al Milan, la trattativa stuzzica i tifosi

Sono gli ultimi mesi in azzurro per Elseid Hysaj. Giunto a Napoli nel 2015 per espresso volere di Maurizio Sarri, l’ex laterale dell’Empoli non ha rinnovato il contratto col club di De Laurentiis e saluterà a fine stagione. Una separazione consensuale, che apre le strade a nuove avventure.

Hysaj verso Milano

Tra le pretendenti al terzino albanese c’è la Lazio, mentre l’agente Mario Giuffredi qualche tempo fa aveva accennato addirittura a un interessamento del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore, però, il super esperto di mercato Alfredo Pedullà ha acceso i riflettori su un’altra squadra intenzionata ad acquistare Hysaj a parametro zero: il Milan.

Pedullà su Hysaj

Ecco uno stralcio del lungo articolo dedicato dal giornalista alla trattativa sul suo sito ufficiale: “Elseid Hysaj lascerà il Napoli a parametro zero. Il Milan, ecco la novità, lo sta seguendo con curiosità, interesse e attenzione, pur avendo altre situazioni impellenti da risolvere, in primis i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, senza dimenticare che Kessie e Romagnoli andranno in scadenza nel 2022. Perché Hysaj? Semplicemente perché il Milan cerca un altro specialista di fascia da affiancare all’eccellente Calabria, pur potendo contare sull’affidabile Kalulu. E considerando che il riscatto di Dalot per 20 milioni è assolutamente complicato, non a caso Solskjaer ha di recente dichiarato che aspetta il ritorno del terzino al Manchester United“.

Hysaj al Milan, le reazioni dei tifosi

“Io lo prenderei. Abbiamo bisogno anche di operazioni come queste”, approva un tifoso rossonero. “Lo hanno detto a Sportitalia? Speriamo abbiano preso una cantonata, in quel caso saremmo salvi”, è invece l’osservazione poco entusiasta di un altro fan del Milan. “A me Hysaj non dispiacerebbe, recentemente ha fatto un partitone proprio contro il Milan e può giocare anche a sinistra”, scrive un supporter del Diavolo. Mentre da Napoli qualcuno inizia già a rimpiangerlo: “Non è una cima, ma è un giocatore solido. De Laurentiis e Giuntoli chi hanno pensato di prendere al suo posto?”.

SPORTEVAI | 27-03-2021 11:33