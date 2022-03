Il Milan vince a Napoli, il web rossonero adesso ci crede

06-03-2022 23:19

E alla fine ha vinto il Milan, che vola in testa alla classifica e manda un preciso segnale all’Inter. Perché vincere (per la seconda volta consecutiva) in casa del Napoli, con autorità e convinzione, senza rischiare praticamente nulla, è una prova di forza rilevante. E come nel derby vinto, ancora una volta è stato Giroud l’uomo decisivo: lui ha bucato Ospina, lui ha fatto esultare i tanti tifosi rossoneri presenti a Napoli.

Un successo che naturalmente esalta i tifosi rossoneri, e non potrebbe essere altrimenti: vero che i cugini devono recuperare una partita, ed in teoria potrebbero salire a +1, ma il messaggio che arriva dal “Maradona” è forte e chiaro. Il Milan, per lo Scudetto, c’è; eccome se c’è.

“Peccato per i punti persi…”

Claudio è entusiasta: “Grandi ragazzi fatto un partitone un gol fantastico da parte di gioud poi gestita alla perfezione senza soffrire più di tanto siamo in testa alla classifica quello conta e vaiiiiiii Milan”. E Mariano prende in giro i tifosi avversari: “Rimette i fuochi in cantina…. Sarà per la prossima volta…”. Fabrizio si guarda anche indietro: “E quando siamo sfavoriti, il Milan riesce a sorprendere. La squadra ha carattere, anche se va in difficoltà quando gli spazi sono pochi. Con più qualità sulla trequarti e senza episodi a sfavore, saremmo in fuga”. E Costantino gli fa eco: “Peccato per i punti persi ma vittoria fondamentale sempre forza Milan”. Così come Andrea, che batte il tasto sugli errori arbitrali del passato: “E intanto sempre con mezza squadra infortunata il covid, le ladrate con udinese spezia e napoli,possiamo dire di stare lassù meritatamente… PS Osimhen puoi uscire dalle tasche di kalulu e Tomori”.

Giroud protagonista assoluto

Il protagonista naturalmente è Oliver Giroud, che si sta dimostrando davvero decisivo. “Giroud che segna con la gamba squarciata”, dice Alessandro. Così come Mario: “Siam venuti sin quassù per vedere segnare Giroud”. E Donato gongola: “Abbiamo la benedizione di Maradona”. Aldo se la prende con chi aveva dato il Milan per spacciato: “Com’era il fatto ? Arriveranno quinti ? Per ora silenzio … Spalletti per l’immortalità devi aspettare”. Come Raffaele: “Una squadra di miracolati, devono fare attenzione alla Champion’s League, non giocano a calcio..” sono due anni che siamo là e ce la giochiamo fino al fine”. E Andrea non è da meno: “Dovete ringraziare sempre gli arbitri sennò il campionato era già finito da un pezzo, dovete impazzire quando segna Giroud”.

Complimenti anche a Pioli

Ma gli applausi vanno anche al tecnico, Pioli: “Onore a Pioli per come la preparata, vittoria strameritata. Theo e leao monumentali”. Francesco abbraccia idealmente tutta la squadra: “Grazie ragazzi immensi stasera, padroni al ‘Maradona’, in campo senza paura! Vinto anche questo scontro diretto”. E Umberto prende in giro il Napoli: “A che ora tira il Napoli in porta? Chiedo per un amico…Oliviero on fire”. Simone ci crede: “Grande Milan !!! Ora le partite decisive saranno le prossime due … Troppi punti gettati altrimenti scudetto già in tasca”. E Omar la chiude così: “Ci sarà qualche genio che anche stasera dirà che l’abbiamo rubata”.

