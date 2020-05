Il Milan vuole riscattarlo, i tifosi: “Giusto, scommessa vinta”

Giovane, di buon talento e dal costo contenuto. Alexis Saelemaekers è un giocatore che rispetta a pieno l’identikit che il Milan ha redatto per il suo calciomercato: il centrocampista belga, arrivato a gennaio in prestito dall’Anderlecht, ha collezionato appena 3 presenze e soli 52 minuti con la maglia rossonera in questa stagione, ma si avvia ad essere riscattato nella prossima sessione di mercato.

Il Milan vuole riscattare Saelemaekers

Lo scrive Tuttosport, che riporta alcune notizie pubblicate in Belgio secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe pronta a versare all’Anderlecht i 3,5 milioni di euro necessari per acquistare il cartellino di Saelemaekers. Esterno di centrocampo che all’occorrenza può trasformarsi anche in mezz’ala, Saelemaekers ha polmoni e buone qualità tecniche e al Milan immaginano che possa evolvere anche in altri ruoli, come quello di terzino, sia a destra che a sinistra.

Un vero jolly, dunque, di appena 20 anni e acquistabile con un esborso minimo: tutte ragioni che fanno propendere il Milan verso l’acquisto a titolo definitivo. Una mossa che anche i tifosi sembrano condividere: una vera rarità in questi tempi in casa rossonera.

Mossa giusta secondo i tifosi

“Bene così! – esulta Marco su una delle pagine Facebook dedicate al Milan – Saelemaekers è giovane, ha qualità e costa poco. Va riscattato per forza”.

Giuseppe concorda: “Destro con tecnica raffinata ma usa bene anche il sinistro, può giocare come centrocampista indifferentemente sia a destra che a sinistra, disciplinato tatticamente e ragazzo con la testa a posto. A me piace, da Milan. Ottimo elemento per il 442 di Rangnick”. E anche Silvio accoglie il riscatto del belga come una mossa azzeccata: “Finalmente una buona notizia”, scrive il tifoso.

Ma tra i milanisti c’è anche qualche bastian contrario. “Mi sembra giusto… da quando è arrivato ha cambiato faccia alla squadra facendole inanellare una miriade di successi”, commenta sarcastico Angelo.

Silvano, invece, ha dubbi sull’utilizzo tattico del giocatore: “Saelemakers non è un terzino puro, è più un esterno di centrocampo”. Stessi dubbi per Massimo: “Mi sembra una pazzia perché non è un terzino destro”. Ma in generale sono più i tifosi soddisfatti che quelli contrari all’operazione.

SPORTEVAI | 05-05-2020 12:43