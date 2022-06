Il Monza fa sul serio per Pinamonti: primo obiettivo per l'attacco

21-06-2022 09:54

Il Monza fa sul serio, e vuole assicurarsi un grande attaccante per la propria prima stagione in Serie A. Fari puntati soprattutto su Andrea Pinamonti, destinato a lasciare l’Inter e richiesto da tantissime squadre non solo in Serie A.

Al momento però sono i lombardi quelli che stanno mostrando una determinazione maggiore, avendo già avanzato un’offerta ufficiale per il suo acquisto definitivo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’offerta del Monza è di 15 milioni tra parte fissa e bonus, cifra che si avvicina molto ai 20 richiesti dai nerazzurri.

