Il Monza nell'ECA: Galliani porta il club brianzolo tra le grandi d'Europa

Il Monza entra a far parte dell'ECA, l'associazione dei club del Vecchio Continente: storico passo per la società di proprietà della Fininvest della famiglia Berlusconi.

06-09-2023 14:49

Non c’è ancora arrivato attraverso il campionato, del resto quella iniziata ad agosto è appena la seconda stagione in serie A in tutta la storia del Monza. Eppure, il club brianzolo è entrato ufficialmente a far parte delle grandi d’Europa. Non giocherà le coppe europee, almeno per il momento, ma siederà al tavolo dei principali club del Vecchio Continente: il Monza, infatti, è stato ammesso all’interno dell’European Club Association, meglio conosciuta come ECA, l’associazione che raggruppa e coordina le società europee.

Il Monza entra nell’ECA: il comunicato ufficiale del club

Il Monza prenderà parte alla trentesima Assemblea Generale dell’Eca a Berlino in qualità di Networking Club. Si tratta di una storica prima volta, come sottolineato in un comunicato del club lombardo:

“AC Monza entra a far parte dell’European Club Association – ECA, l’organismo di rappresentanza dei Club di calcio professionistici europei, in veste di Networking Club. Una storica partecipazione per il Club biancorosso, che oggi e domani presenzia ai lavori della 30’ Assemblea Generale dell’ECA, in corso a Berlino. A rappresentare il Monza l’Avvocato Francesco De Martino“.

Respiro europeo e internazionale: il sogno di Berlusconi e Galliani

La vocazione all’Europa e a un calcio di respiro internazionale, del resto, è sempre stato uno dei punti cardine della politica, anche in ambito sportivo, di Silvio Berlusconi, oltre che dello stesso amministratore delegato Adriano Galliani. La Fininvest, la società della famiglia Berlusconi, è rimasta al timone del club nonostante la scomparsa del Cavaliere e intende, naturalmente, continuare a recitare un ruolo di spicco nel panorama italiano. E non solo.

Tutte le italiane nell’ECA: manca la Juventus, fuori nel 2021

L’ECA, European Club Association, è un’associazione di squadre riconosciuta da Uefa e Fifa che ha come obiettivo principale la protezione e la promozione del calcio dei club europei. Oltre al Monza ne fanno parte, tra le altre, l‘Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, l’Atalanta e la Sampdoria. Fino al 2021 tra i club iscritti c’era anche la Juventus, uscita però di scena in occasione del lancio della discussa Superlega, avvenuta quando il presidente Andrea Agnelli era proprio al timone dell’ECA, che si è sempre fermamente opposta al progetto.