Cessione Monza, Galliani fa un passo indietro: “Mi concentro solo sul calciomercato”

Cessione Monza, Galliani fa un passo indietro: “Mi concentro sul calciomercato”

14-07-2023 19:03

La morte di Silvio Berlusconi ha finito per creare un vuoto enorme anche per il Monza. La squadra brianzola, reduce dal primo campionato di serie A, si trova ora a dover fare i conti con il futuro con la possibilità che la proprietà possa cambiare di mano in un futuro prossimo.

Cessione Monza, Galliani passa la palla a Fininvest

Nei giorni scorsi le parole di Pier Silvio Berlusconi sul futuro del Monza sono state abbastanza chiare. L’erede di casa Berlusconi non ha parlato direttamente di cessione ma ha chiaramente fatto capire di essere intenzionato a lasciare le sorti del club in mani capaci di portare avanti la visione di papà Silvio e stando alle voci che si sono susseguite nel corso degli ultimi giorni, le offerte non mancano.

Adriano Galliani preferisce però non addentrarsi nel tema passando la palla a Fininvest come ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Io non parlo di questo. Qualunque domanda per le trattative vanno fatte a Fininvest. Il Monza in questo momento è la mia priorità. Finché Fininvest o chiunque altro non mi manderà via, mi occuperò del Monza. E’ una missione che ho in testa da portare avanti finché mi sarà consentito. Per me è un momento difficile ma conoscendo il presidente avrebbe voluto che andassimo avanti portando in alto il nome del Monza”.

Galliani si concentra sul mercato del Monza: “Pensiamo alle uscite”

In questo momento Adriano Galliani sembra essere concentrato solo sul mercato e su come mettere a disposizione di Palladino la migliore squadra possibile: “Vediamo cosa succederà gli ultimi giorni, magari un centrocampista se ci sarà un’occasione. Dobbiamo fare operazioni in uscita perché siamo tanti, in questo momento tutte le squadre hanno troppi giocatori. L’obiettivo? Non mi sbilancerò fino al 2 settembre”.

Cessione Monza, alla porta anche la Red Bull

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile interessamento della Red Bull, pronta a rilevare le quota del Monza. La multinazionale da anni investe nel mondo del calcio e dopo le esperienze con Salisburgo e Lipsia, sembra essere interessata anche ad un assaggio di calcio italiano. Al momento non trapelano ulteriori informazioni ma la Red Bull non è la sola interessata al Monza, il club brianzolo anche in virtù dei buoni risultati degli ultimi anni sembra essere entrato nel mirino anche di tanti fondi internazionali.