Il Napoli batte di forza il Monza, pari fra Empoli e Fiorentina

21-08-2022 20:31

Dopo l’Inter anche il Napoli riesce a rimanere a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A dopo due giornate. Il club partenopeo vince infatti il proprio match con il Monza per 4-0 davanti al pubblico amico del Maradona.

Gli uomini di Luciano Spalletti dominano la prima frazione di gioco e trovano il vantaggio con un gran gol di Kvaratskhelia che al 35′ manda in porta un tiro a giro, come Insigne. Prima dell’intervallo arriva già il raddoppio in contropiede con Osimhen.

Nella ripresa arriva il tris con la doppietta personale di Kvaratskhelia, un altro gran gol al 62′. Annullata poi la rete della bandiera del Monza, dell’ex Petagna al 69′, per spinta in area dello stesso attaccante. In pieno recupero arriva il poker del Napoli con Kim di testa.

Termina invece senza reti l’altra sfida delle 18:30, con lo 0-0 fra Empoli e Fiorentina. Qualche occasione per parte, come Ikoné e Destro. Ma il gol non arriva. Espulso Luperto al 65′.