21-05-2022 08:28

Il Napoli sembra pronto ad una vera e propria rivoluzione. La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato il terzo posto in campionato e la possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione ma è evidente che il presidente De Laurentiis abbia deciso per un netto cambio di strategia da un punto di vista societario.

Napoli verso la rivoluzione: la strategia di De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis è sempre stato molto attento al bilancio del Napoli provando a tenerlo sempre in positivo nonostante una grande crescita sul campo da parte della squadra. Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato, i costi di ingaggi e cartellini dei giocatori sono andati in costante aumento per anni costringendo anche il team partenopeo ad adeguarsi. A sconvolgere tutto è arrivata la pandemia che ha fermato questa accelerazione e messo in difficoltà tante società.

Per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha deciso di mettere un freno deciso per quanto riguarda le spese all’interno del Napoli ed è pronto a seguire la sua nuova strategia anche a costo di dover rinunciare a dei giocatori importanti come successo nella vicenda di Lorenzo Insigne.

Il Napoli rischia di perdere i suoi big

Nel corso di un’intervista rilasciata nella giornata di ieri il presidente del Napoli ha parlato anche di un possibile addio di Kalidou Koulibaly, a testimonianza che nel corso del prossimo mercato gli azzurri potrebbero essere una delle società più attive in uscita. Sul mercato infatti oltre al difensore senegalese potrebbe finire anche Fabian Ruiz (contratto in scadenza nel 2023) e nelle ultime ore si è parlato con insistenza anche dell’interesse del Tottenham di Antonio Conte per Piotr Zielinski.

Napoli: i tifosi preoccupati dalle scelte del club

Zielinski è reduce da una stagione in chiaroscuro ma le continue voci di giocatori in uscita cominciano a preoccupare i tifosi: “Mancava solo lui alla lista” scrive Pasquale. Mentre Eduardo commenta: “Stiamo solo a maggio e praticamente abbiamo venduto già mezza squadra”. Mentre per Lele è Spalletti a volere cambiamenti importanti: “Stiamo seriamente dando via tutti, forse è il tecnico ad aver fatto questa richiesta”. Ma la gran parte dei tifosi si preoccupa soprattutto dei sostituti: “Zielinski ha deluso quest’anno, il problema è se riusciremo a prendere qualcuno meglio di lui e non sono sicuro”.

SPORTEVAI