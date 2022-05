Napoli, è di Insigne la rete più bella dell’Europa League

20-05-2022 17:01

Il gol di Lorenzo Insigne nel match contro il Legia Varsavia in Europa League non è passato inosservato ed è stato scelto come il migliore della stagione.

Di seguito il comunicato e la classifica: “La squadra di Osservatori Tecnici UEFA ha scelto i dieci gol più belli della Uefa Europa League 2021/22. La splendida rete di Lorenzo Insigne del Napoli contro il Legia è stata scelta come Gol della Stagione“.

1 Lorenzo Insigne (Napoli 3-0 Legia) – Matchday 3, 21/10/21

2 Mergim Berisha (Antwerp 0-3 Fenerbahçe) – Matchday 4, 04/11/21

3 Pepê (Lyon 1-1 Porto) – Round of 16 second leg, 17/03/22

4 Munir (Sevilla 1-0 West Ham) – Round of 16 first leg, 10/03/22

5 Mislav Oršić (West Ham 0-1 Dinamo Zagreb) – Matchday 6, 09/12/21

6 Rafael Borré (Barcelona 2-3 Frankfurt) – Quarter-final second leg, 14/04/22

7 Galeno (Midtjylland 3-2 Braga) – Matchday 5, 25/11/21

8 Karl Toko Ekambi (Rangers 0-2 Lyon) – Matchday 1, 16/09/21

9 Mirko Ivanić (Crvena zvezda 1-0 Ludogorets) – Matchday 5, 25/11/21

10 Christopher Nkunku (Rangers 3-1 Leipzig) – Semi-final second leg, 05/05/22

OMNISPORT