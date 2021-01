Il Napoli travolge il Cagliari, ma i tifosi non perdonano

Il 2021 del Napoli si apre con una squillante vittoria sul campo del Cagliari, un 4-1 che però – paradossalmente – sta stretto ai tifosi azzurri sui social. Nel mirino le tante, troppe occasioni sbagliate, soprattutto nella prima parte di gara. “Così si rischia la beffa”, scrivono in molti. Anche se l’ottimo finale di gara, con le reti di Zielinski, Lozano e Insigne, ha fruttato comunque gli agognati tre punti.

Le scuse di Osimhen

Poco prima della partita arrivano le scuse su Instagram di Victor Osimhen: “Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi”. C’è chi perdona il bomber nigeriano, come Francesco: “Ma rendetevi conto che è un ragazzo di poco più di 20 anni…qua abbiamo cialtroni che a quell’età fanno i video su Tik Tok con le scacciacani e fanno esplodere cassonetti della spazzatura…ha sbagliato, ha chiesto scusa, verrà multato…amen! Un’occasione per maturare”. Peppe invece è per la linea dura: “Scuse di circostanza giusto per evitare una multa. Si vergogni”.

Il primo tempo degli azzurri

Il Napoli parte bene, mantiene un’evidente supremazia territoriale ma chiude il primo tempo soltanto sull’1-0, grazie alla magia di Zielinski al 25′. Contrastanti i giudizi dei tifosi sui social. Per Stefano “stavolta l’approccio alla partita è stato da grande squadra che vuole mettere subito le cose in chiaro. Certo, su 9 tiri degni di questo nome 1 solo gol, aspetto che non va sottovalutato. Per il resto Petagna encomiabile, Zielinski, Lozano e Insigne i migliori”. Un altro tifoso se la prende proprio con Petagna: “Buon primo tempo dei nostri che con un qualunque centravanti normodotato finiva 0-3”. Raffaele invece punta l’indice verso qualcun altro: “I passaggi in orizzontale lenti e prevedibili sono stati l’unica macchia della prestazione generale. Malissimo Fabian e purtroppo non è una novità, anche Rui non sta azzeccando mezza giocata. Dobbiamo segnare, è l’unica cosa che è mancata su 6 tiri in porta”.

Ripresa: brividi e goleada

Nel secondo tempo puntuale arriva la beffa, con la rete del pareggio del Cagliari firmata da Joao Pedro. “Ma possibile che le cose facili facili le sbagliamo praticamente sempre? Dominio totale e ci ritroviamo sull’1-1”, scrive Edoardo. Zielinski, subito dopo, rimette le cose a posto e Antonio si toglie un sassolino dalle scarpe: “Mi raccomando, continuate a criticare questo ragazzo che è uno dei calciatori più talentuosi del Napoli“. Qualcuno critica Petagna – “Fate entrare Cioffi, il ragazzino della Primavera” – poi ci pensa Lozano, con gli azzurri in superiorità numerica, a chiudere i giochi: “Una furia”, esulta Carlo. C’è spazio anche per il poker dal dischetto di Insigne – “Finalmente un rigore al Napoli, piango di gioia”, ironizza Pasquale – ma chi raccoglie più elogi è il tecnico, tornato battagliero in panchina: “Porca la p…! Gattuso fa la sintesi delle partite del Napoli. Ce ne vorrebbero undici come lui”, scherza Vittoria.

