Il Napoli vince ma Varriale è furioso: polemica su Twitter

Il Napoli vince ancora, passa a Brescia in rimonta e prosegue la sua rincorsa verso l’Europa. La squadra di Gattuso continua a macinare punti e a scalare posizioni, ma il blitz sul campo delle Rondinelle ha lasciato un retrogusto amaro. Ancora una volta si sono registrati cori beceri nei confronti dei sostenitori partenopei da parte della curva avversaria.

Furia Varriale

A evidenziarlo sono stati gli stessi commentatori Sky in telecronaca. Più volte, durante il match, Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno stigmatizzato l’atteggiamento di parte dei sostenitori bresciani. A fine gara, invece, Enrico Varriale ha dedicato alla circostanza un Tweet polemico: “Da registrare, purtroppo ancora una volta, i vergognosi cori razzisti di una parte del pubblico bresciano. Davvero non se ne può più”.

Le reazioni

“Il coronavirus è sbarcato in Lombardia e si fanno cori contro di noi sul coronavirus? Ma non ci credo”, si chiede divertita Cristina. Alberto invece è indignato e chiama in causa la Figc: “Con i soliti 10mila euro di multa pensate di cavarvela?”. Per Tino non si tratta di razzismo ma di imbecillità: “Io non capisco cosa ci sia di razzista in un coro come quello di stasera! Io lo vedo solo come un coro da imbecilli semmai! Per giunta i casi più frequenti sono pure in Lombardia! È un virus non un una discriminazione razziale! Quindi ‘imbecillista’ non razzista!”.

L’analisi della partita

Varriale, prima di sottolineare la gravità dei cori, aveva anche scritto la sua sulla prestazione degli azzurri: “Rimonta vincente del Napoli che recupera nel 2o tempo lo svantaggio con cui era andato al riposo contro il Brescia. Pari di Insigne su rigore visto dal VAR che evita a Orsato un errore clamoroso poi nuovo capolavoro balistico di Fabian Ruiz. Ora testa al Barcellona“.

E i commenti

Ugo è d’accordo col giudizio del vicedirettore di Rai Sport: “Partita tutto sommato tranquilla, abbiamo subito poco e rimontato in 5 minuti… ancora un rigore non visto e poi concesso tramite l’intervento del var. Almeno Orsato è andato a vedere”. Altri invece commentano con ironia: “A Barcellona se la staranno facendo sotto”. Oppure: “Però un ‘forza Napoli sempre’ alla fine del commento poteva metterlo, direttore”.

SPORTEVAI | 22-02-2020 09:29